Dos muertos, entre ellos un niño, en ataque israelí en Gaza contra un miembro de Hamás

Según informaron a EFE fuentes del hospital gazatí Mártires de Al Aqsa y del servicio de ambulancias de Gaza, además de los dos muertos, otras personas resultaron heridas en el ataque, ocurrido en la localidad de Deir al Balah.

En un comunicado, el Ejército israelí afirmó que en el ataque mató a Hasam Osama Husein Nasir, a quien califica como un miembro del ala militar de Hamás, y añade que había perpetrado ataques contra tropas y civiles israelíes, sin concretar cuáles.

En la última semana, Israel lleva a cabo prácticamente a diario ataques en Gaza dirigidos contra supuestos miembros del brazo armado de Hamás. Este sábado noche, mató a dos palestinos de 21 y 22 años al oeste de Jan Yunis (sur de la Franja) a los que calificó de terroristas del grupo islamista.

También el sábado, llevó a cabo un ataque con dron, que causó heridos, contra un punto del complejo del hospital Mártires de Al Aqsa que fuentes del centro hospitalario calificaron como almacén de medicinas y en el que, según Israel, se escondía un militante de Hamás.

Según los últimos datos de este domingo del Ministerio de Sanidad de Gaza, desde la entrada en vigor del alto el fuego el 11 de octubre de 2025 han muerto en la Franja por ataques israelíes 1.318 palestinos, cuatro de ellos este sábado.

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Además, 4.375 han resultado heridos, mientras se han recuperado los cuerpos de 815 personas bajo los escombros.

Desde el inicio de la ofensiva militar israelí el 7 de octubre de 2023, el mismo ministerio contabiliza 73.454 palestinos muertos y 174.486 heridos.

Naciones Unidas estima que en torno al 90 % de la infraestructura civil de Gaza ha sido destruida, con un coste de reconstrucción calculado en unos 70.000 millones de dólares (60.417.000 euros).