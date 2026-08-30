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30 de agosto de 2026 a la - 00:45

Ecuador deporta a 7 extranjeros a quienes considera "un riesgo para la seguridad pública"

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Quito, 29 ago (EFE).- El Ministerio del Interior de Ecuador informó este sábado de la deportación de cinco ciudadanos colombianos y dos venezolanos a los que considera que representan un riesgo para la seguridad.

Por EFE

La institución anotó que su Subsecretaría de Migración intensificó los controles migratorios en la provincia tropical de Santo Domingo de los Tsáchilas y ejecutó la deportación de nueve ciudadanos extranjeros en total.

Siete de ellos fueron deportados por representar "una amenaza o riesgo para la seguridad pública", debido a su presunta vinculación con actividades de préstamo y cobro ilegal de dinero: cinco colombianos y dos venezolanos, precisó en sus redes sociales.

A esos casos se sumó la deportación de otros dos ciudadanos colombianos: uno por mantener una situación migratoria irregular y otro por evadir los controles migratorios establecidos, de acuerdo al Ministerio del Interior de Ecuador.