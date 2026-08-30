Ecuador deporta a 7 extranjeros a quienes considera "un riesgo para la seguridad pública"

La institución anotó que su Subsecretaría de Migración intensificó los controles migratorios en la provincia tropical de Santo Domingo de los Tsáchilas y ejecutó la deportación de nueve ciudadanos extranjeros en total.

Siete de ellos fueron deportados por representar "una amenaza o riesgo para la seguridad pública", debido a su presunta vinculación con actividades de préstamo y cobro ilegal de dinero: cinco colombianos y dos venezolanos, precisó en sus redes sociales.

A esos casos se sumó la deportación de otros dos ciudadanos colombianos: uno por mantener una situación migratoria irregular y otro por evadir los controles migratorios establecidos, de acuerdo al Ministerio del Interior de Ecuador.