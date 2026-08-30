Mundo
30 de agosto de 2026 a la - 19:40

EEUU destaca el papel de Islandia como aliado de la OTAN, tras referéndum sobre la UE

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Los Ángeles (EE.UU.), 30 ago (EFE).- Estados Unidos declaró este domingo que espera que Islandia continúe siendo un aliado sólido y valioso de la OTAN, tras conocerse el rechazo por referéndum de una reanudación de las negociaciones de acceso de ese país a la Unión Europea.

Por EFE

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, declaró en un comunicado que el Gobierno del presidente Donald Trump “toma nota” del resultado del referéndum en el que cerca del 53 % de los votantes se opusieron a retomar las conversaciones con Bruselas.

Asimismo, reiteró que la Casa Blanca espera fortalecer la asociación con Islandia en todos los ámbitos —incluidos la seguridad, la energía, la innovación y los vínculos económicos y culturales— para seguir avanzando en la visión compartida de paz y prosperidad

“Respetamos la decisión soberana del pueblo islandés y expresamos nuestra confianza en la trayectoria continua de Islandia como aliado sólido y valioso de la OTAN y socio cercano de Estados Unidos y Europa”, agregó Pigott.

La votación sobre el referéndum estuvo marcada por cuestiones como la soberanía nacional, el control de los recursos naturales -en especial, la pesca- y el coste de vida en un contexto de incertidumbre por las amenazas de anexión del presidente Trump a la vecina Groenlandia, un territorio autónomo que forma parte de Dinamarca.