Egipto detiene a creadora de contenido por publicar vídeos bailando con ropa "indecente"

La Dirección General para la Protección de la Moral Pública, dependiente del sector policial especializado, investigó a la mujer a raíz de sus publicaciones en redes sociales y, tras completar los procedimientos legales, procedió a su detención en la jurisdicción de la Comisaría de Talja, en la provincia de Daqahliya, al norte de El Cairo.

La mujer, que según las autoridades cuenta con antecedentes penales, tenía en su poder un teléfono móvil que fue confiscado y posteriormente examinado. Los investigadores aseguraron haber encontrado en el dispositivo pruebas relacionadas con la actividad por la que estaba siendo investigada, según el comunicado oficial.

Durante el interrogatorio, la mujer reconoció haber publicado los vídeos en sus redes sociales con el objetivo de aumentar el número de visualizaciones y obtener beneficios económicos, según la versión difundida por las autoridades.

El Ministerio del Interior indicó que se adoptaron las medidas legales correspondientes, sin precisar por el momento los cargos concretos que se le imputan ni las posibles penas a las que podría enfrentarse.

El caso se produce en el marco de una campaña de las autoridades egipcias contra determinados creadores de contenido en redes sociales, especialmente aquellos cuyos vídeos son considerados contrarios a la moral pública o a los valores familiares.

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El pasado marzo, el Ministerio del Interior anunció el arresto de una joven que había recorrido disfrazada de bruja una plaza de la ciudad de Itsa, en la provincia de Fayum, con el propósito de llamar la atención, aumentar las visualizaciones de sus publicaciones y generar ingresos. La mujer reconoció que había grabado y difundido las imágenes en redes sociales para lograr esos objetivos.

Las autoridades egipcias reactivaron en 2025 una campaña de arrestos de creadores de contenido de TikTok y otras plataformas, en la que fueron detenidas más de 80 personas hasta octubre, según datos recogidos entonces por organizaciones de derechos humanos.

La Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR) ha documentado esta campaña, iniciada en 2020, y sostiene que comenzó afectando principalmente a mujeres que publicaban vídeos bailando en redes sociales, pero que posteriormente se amplió a otros creadores de contenido y a personas acusadas de difundir opiniones consideradas contrarias a los valores sociales o religiosos.

Las organizaciones de derechos humanos han cuestionado especialmente el uso del artículo 25 de la Ley de Ciberdelincuencia, que incluye una cláusula relativa a los "valores familiares", y han advertido de que esta disposición se ha aplicado de manera creciente contra ciudadanos por sus publicaciones en internet.