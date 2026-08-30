El Ejército de Nepal rescata a 183 personas de la zona cero tras cinco días de operaciones

"No daremos ni un solo paso atrás hasta que el último ciudadano llegue a un lugar seguro", escribió el Ejército nepalí en su cuenta de X, con imagenes de sus operativos, donde miles de agentes y militares trabajan para abrirse paso entre el lodo.

Según informaron a EFE fuentes militares, se ha instruido a que las operaciones por vía aérea prioricen el rescate de gente atrapada y la búsqueda de desaparecidos.

Este centenar de nuevos evacuados fueron rescatados por helicópteros desde Timure, Dhunche y Hakubesi, según informó la armada.

Mientras tanto, los esfuerzos para localizar la entrada al túnel del proyecto hidroeléctrico Trishuli-3, donde se teme que haya centenares trabajadores atrapados, se han reanudado a medida que se retiran las aguas de la riada.

Un equipo conjunto de rescate, desplegado en el lugar desde el 28 de agosto, se ha ampliado a 93 efectivos. El equipo está utilizando perforadoras, excavadoras y cortadoras hidráulicas para retirar los escombros y localizar la entrada del túnel.

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Mientras más de 15.000 efectivos del Ejército, la Policía y la Policía Armada se encuentran desplegados en el lado nepalí del valle, los equipos de rescate chinos han sido forzados a detener las operaciones de rescate después de un nuevo desprendimiento en el Tíbet que acumula agua.

El Ministerio chino de Gestión de Emergencias informó este domingo de que drones de vigilancia detectaron durante la noche del sábado al domingo un corrimiento en una ladera a unos 2,8 kilómetros aguas abajo de la represa natural formada tras el siniestro.

Las autoridades mantienen desplegados drones de reconocimiento para vigilar tanto esta nueva acumulación como la evolución de la represa formada anteriormente aguas arriba.