El Ejército rechazó casi 74.000 aspirantes pese a escasez de tropas, según 'The Times'

El dominical sostiene que más de 32.000 solicitudes fueron descartadas por motivos médicos, mientras que cerca de 22.000 rechazos correspondieron a ciudadanos de países de la Commonwealth que no pudieron acceder a las Fuerzas Armadas debido a los límites establecidos para el reclutamiento internacional.

Según este medio, el Ejército británico cuenta actualmente con unos 75.000 soldados regulares, uno de sus niveles más bajos de las últimas décadas, y necesita incorporar alrededor de 11.000 nuevos efectivos cada año para compensar las bajas y mantener su estructura.

Sin embargo, recuerda que los datos obtenidos demuestran que el Reino Unido no alcanza esa cifra de reclutamiento desde 2010.

La situación, advierte el texto, plantea interrogantes sobre el sistema de selección y reclutamiento de las Fuerzas Armadas británicas, especialmente ante el aumento de las exigencias de defensa y la posibilidad de que el Reino Unido tenga que asumir mayores compromisos militares en Europa.

El Ministerio de Defensa británico ha señalado en los últimos meses la necesidad de reforzar sus capacidades y aumentar el tamaño y la preparación de las Fuerzas Armadas ante un escenario internacional cada vez más exigente.