El "no" gana en el referendo islandés sobre la UE a falta de resultado definitivo

Los partidarios de retomar las conversaciones con Bruselas fueron en cabeza durante gran parte del recuento de votos, pero la tendencia empezó a virar en las horas finales hasta cambiar el resultado, cuando sólo faltan por contabilizar los últimos votos de una de las seis circunscripciones en que se divide Islandia.

El "no" mantiene una ventaja de más de 8.598 votos, contabilizados ya 188.496, a falta de los últimos resultados de la circunscripción del suroeste de Islandia, la más poblada y que agrupa a las localidades del área de Reikiavik, y en la que los contrarios a negociar con Bruselas encabezan el recuento parcial por tres puntos (51,5 % frente a 48,5 %).

En los cerca de 32.000 votos que quedan por contar en esa circunscripción, el "sí" debería obtener el 65 % para remontar la desventaja, algo que es "casi imposible", según señala la radiotelevisión pública islandesa rúv.

Como ya indicaban los sondeos previos, el "sí" ganó en las dos circunscripciones de Reikiavik, pero no con una diferencia suficiente para compensar los esperados triunfos del "no" en las tres correspondientes a las zonas rurales (sur, noroeste y noreste).

Alrededor de 273.000 islandeses estaban llamados a las urnas y las cifras provisionales apuntaban a una participación similar a la de las elecciones legislativas, que rozó el 80 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los sondeos de la última semana indicaban un empate o daban ligera ventaja al "sí", aunque dos encuestas difundidas el pasado viernes ofrecían resultados dispares: una de Gallup, triunfo del "no" por más de dos puntos; otra de Maskína, del "sí" por ocho décimas.

Los islandeses pudieron votar entre las 09.00 y las 22.00 GMT de la víspera, en una jornada que transcurrió sin incidentes.

En caso de ganar el "no", el Gobierno ha prometido que respetará la voluntad popular; si venciese el "sí", Islandia retomaría las negociaciones con Bruselas y debería celebrarse otro nuevo referendo una vez cerrado un hipotético acuerdo.

La primera ministra socialdemócrata Kristrún Frostadóttir, la ministra de Exteriores, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, y la ministra de Educación, Inga Sæland -las líderes de los tres partidos que conforman la coalición de gobierno- han convocado una rueda de prensa este domingo a las 13.00 GMT en Reikiavik para comentar el resultado del referendo.

Islandia solicitó el ingreso en 2009 con la crisis económica que sacudió el país de trasfondo, pero las paralizó cuatro años más tarde en medio de un clima adverso por las divisiones internas, la crisis del euro y el conflicto con varios países de la UE por las indemnizaciones a los ahorradores extranjeros a causa de la quiebra del banco Icesave.

En 2015, el Gobierno conservador de entonces comunicó a Bruselas que Islandia ya no era candidata, pero la Comisión Europea (CE) considera que nunca se produjo una retirada formal de la candidatura.

La coalición que gobierna desde 2024 incluyó en su pacto convocar un referendo para decidir si continuar el proceso, argumentando que nunca hubo una consulta.

La discusión previa ha estado dominada por cuestiones como la soberanía nacional, el control de los recursos naturales -en especial, la pesca- y el coste de vida en un contexto de incertidumbre por las amenazas de anexión del presidente estadounidense, Donald Trump, a la vecina Groenlandia.

Islandia cuenta con una población reducida y dispersa en un territorio relativamente grande (menos de 400.000 personas en 100.000 kilómetros cuadrados) y todas las urnas deben ser transportadas a los centros de recuento de la circunscripción, lo que en algunos casos supone un traslado de hasta 400 kilómetros.

La Comisión Electoral Nacional ya había advertido en los días previos de que era difícil prever cuándo habría datos concluyentes y que no esperaba un resultado provisional con todo el voto escrutado hasta la mañana del domingo.