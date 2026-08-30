El "no" gana en el referendo islandés sobre la UE, escrutado el 100 % de los votos

Los opositores a retomar las conversaciones con Bruselas, interrumpidas en 2013, sumaron 118.040 votos frente a los 105.339 de los partidarios del "sí", en un refrendo consultivo cuyo resultado el Gobierno de centroizquierda que lo convocó ha prometido respetar.

El triunfo del "no" ya era casi un hecho hace unas horas, con cerca del 90 % de los votos escrutados y a falta del recuento final en la circunscripción del suroeste, la más poblada y que agrupa a las localidades del área de Reikiavik, y en la que los contrarios a negociar con Bruselas encabezaban el recuento parcial por tres puntos (51,5 % frente a 48,5 %).

En los cerca de 32.000 votos que quedaban por contar en esa circunscripción, el "sí" debería haber obtenido el 65 % para remontar la desventaja, lo que reducía al mínimo sus opciones.

La Comisión Electoral Nacional atribuyó el retraso en la última circunscripción a una discrepancia en los votos en la localidad de Kópavogur, lo que obligó a repetir el recuento, informó la radiotelevisión pública Rúv.

La participación alcanzó el 82,5 %, la cifra más alta desde las elecciones legislativas de 2009, celebradas justo después de la crisis económica que sacudió el país y tumbó al gobierno.

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Los partidarios de retomar las conversaciones con Bruselas fueron en cabeza durante gran parte del recuento de votos, pero la tendencia empezó a virar en las horas finales.

El "sí" ganó en las dos circunscripciones de Reikiavik, pero no con una diferencia suficiente para compensar los esperados triunfos del "no" en las tres correspondientes a las zonas rurales (sur, noroeste y noreste), a los que sumó además la del suroeste.

Los sondeos previos auguraban un resultado muy apretado que dificultaban las predicciones.

Islandia solicitó el ingreso en la UE en 2009, pero paralizó las negociaciones cuatro años más tarde en medio de un clima adverso a Bruselas, y el siguiente Gobierno nacido de los comicios de 2013, comunicó en 2015 que este país nórdico ya no era candidato.

La coalición de centroizquierda que gobierna desde 2024 incluyó en su pacto convocar un referendo para decidir si continuar el proceso, argumentando que nunca hubo una consulta.

En el caso de un triunfo del "sí", se había prometido otro referendo sobre el hipotético acuerdo que alcanzasen Reikiavik y Bruselas.

La discusión previa ha estado dominada por cuestiones como la soberanía nacional, el control de los recursos naturales -en especial, la pesca- y el coste de vida en un contexto de incertidumbre por las amenazas de anexión del presidente estadounidense, Donald Trump, a la vecina Groenlandia.

La primera ministra socialdemócrata Kristrún Frostadóttir, la ministra de Exteriores, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, y la ministra de Educación, Inga Sæland -las líderes de los tres partidos que conforman la coalición de gobierno- han convocado una rueda de prensa este domingo a las 13.00 GMT en Reikiavik para comentar el resultado del referendo.