El último recuento de Nepal eleva el total de muertos a 768 a ambos lados tras la riada

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) de Nepal confirmó que hay unas 2.502 personas de las que no se sabe nada desde el desastre en territorio nepalí, tras elevar a 589 los ciudadanos extranjeros desaparecidos.

A primera hora de hoy, China elevó a 16 los fallecidos reportados en la vertiente tibetana, mientras las autoridades sigues buscando a 564 desaparecidos en su territorio.

El boletín de Nepal informa de al menos 239 heridos y asegura que se han desplegado equipos médicos quirúrgicos en las zonas afectadas, con 41 vuelos en la zona sólo hoy.

Más de 19.800 efectivos del Ejército y la Policía se han desplegado en el país para continuar con las operaciones de rescate en la quinta jornada, en la que sigue siendo una prioridad dar con el paradero de miles de personas, especialmente en las centrales hidroeléctricas que quedaron sepultadas y donde se teme que estén atrapados más de 900 trabajadores.

Nepal afirma que ya ha rescatado a 8.730 personas en total, entre ellas a 279 en helicóptero desde los proyectos hidroeléctricos y 227 extranjeros.

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Los cuerpos que no han podido ser identificados están depositados en 21 hospitales de varios distritos, mientras ya han empezado los sepultamientos de algunos de ellos ante la descomposición de los cuerpos.