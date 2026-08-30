Expulsados otros cuatro marroquíes tras un ataque a policías en Ceuta

Los hechos se produjeron este pasado miércoles por la noche cuando los cuatro acusados estaban en la zona junto a otro grupo de migrantes y portaban objetos punzantes y armas blancas con las que habían amenazado a varios vecinos del barrio.

La Guardia Civil acudió a la zona, procediendo a detener a cuatro de ellos después de una persecución en el transcurso de la cual se abalanzaron sobre tres de los agentes, produciéndoles lesiones leves, según informaron a EFE fuentes judiciales.

Un juzgado de Ceuta ha ordenado su expulsión de España tras haber reconocido su implicación en los hechos y aceptar una condena de dos años de prisión cada uno de ellos por un delito de atentado, que se ha sustituido por cinco años de expulsión de España.

Se trata de una nueva expulsión de migrantes, después de que un juzgado decidiera el viernes expulsar a Marruecos a once de los doce detenidos por su presunta participación en la emboscada sufrida por una patrulla militar el día anterior.

Estos migrantes marroquíes fueron detenidos en la madrugada del jueves en la zona de Benzú, después de que un grupo de entre 30 y 40 personas rodeara un vehículo militar y comenzara a lanzarle piedras de grandes dimensiones, según informaron fuentes policiales a EFE.

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Todo ello en el marco de crispación que se vive en esta ciudad española en África después de la llegada de decenas de miles de migrantes el pasado 30 y 31 de julio y que ha provocado malestar en los cientos de migrantes que aún quedan en Ceuta y que no están siendo atendidos, pero también ataques xenófobos por parte de ciudadanos cansados de la situación en esta urbe.

Este mismo sábado, cuatro personas fueron detenidas por por apedrear en la madrugada a una patrulla de militares, de los que un sargento ha resultado herido leve.

En la madrugada del jueves, residentes ceutís participaron en varios disturbios y altercados tras una protesta ciudadana de miles de personas para denunciar la crisis socioeconómica y de seguridad que sufre la ciudad desde que unas 80.000 personas entraron de manera masiva e irregular desde Marruecos hace un mes, de la que responsabilizan al Gobierno español.

La gran mayoría regresó al poco tiempo, pero un número indeterminado de magrebíes y subsaharianos se quedó y malvive a la intemperie, mientras las administraciones públicas están desbordadas.

Alrededor de 400 personas se dirigieron hacia la playa del Trampolín y, según las fuentes policiales, intentaron agredir a los migrantes con los que se iban cruzando.