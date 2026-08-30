Gobierno colombiano hará un plan de recuperación ambiental en zona afectada por incendios

"Tenemos más de 50.000 hectáreas afectadas en el departamento del Tolima, cerca de 28.000 son agropecuarias; hay 2.660 productores afectados y pérdidas estimadas en más de 134.000 millones de pesos (unos 42 millones de dólares); hay 163.000 animales en riesgo, y afectaciones en 23 municipios", dijo De la Espriella en una alocución.

Por esa razón, el mandatario pondrá en marcha este plan, con el que su Gobierno otorgará 343 subsidios de 65 millones de pesos (unos 20.300 dólares) cada uno "para reconstruir viviendas rurales que se han visto afectadas por los incendios".

"Vamos a disponer de 5.000 toneladas de heno y 5.000 toneladas de tamo de arroz para atender la alimentación de los animales, vamos a destinar 7.000 millones de pesos (unos 2,2 millones de dólares) para proyectos productivos", resaltó De la Espriella.

Según el más reciente informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), publicado este domingo, aún hay activos 19 incendios en seis departamentos, 11 de ellos en Tolima y cuatro en Nariño.

También registran un caso cada uno los departamentos de Valle del Cauca, Cundinamarca, Caldas y Antioquia.

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El jueves pasado, el presidente colombiano también ordenó conformar un "grupo élite especial" para perseguir a los responsables de los incendios, que afectan a Colombia desde hace un mes ante la denuncia de que muchos de ellos han sido provocados por manos criminales.

Igualmente ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos (unos 16.000 dólares) por información que permita capturar a los responsables.

En el Tolima operan grupos narcotraficantes y el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, liderada por alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia.