Gobierno yemení intercepta cargamento de piezas de drones destinado a hutíes en mar Rojo

Las FRN difundieron un vídeo en el que mostraron cientos de artículos, cableado eléctrico, componentes electrónicos, placas de control, receptores, unidades de transmisión y de propulsión, entre otras piezas que afirmaron que son "de fabricación iraní para vehículos aéreos no tripulados".

El portavoz de esta fuerza, general de división Sadiq Dowaid, dijo en un comunicado que la operación tenía como objetivo "interrumpir las líneas de suministro de Irán", mientras que afirmó que el cargamento iba a ser recibido por los hutíes, que mantienen un pulso militar con el Gobierno y con Arabia Saudí.

Esto se produce en medio del recrudecimiento del conflicto en varios frentes en el Yemen y fuera de las fronteras del país, ya que los rebeldes han lanzado ataques contra buques comerciales vinculados a Arabia Saudí en el mar Rojo en las últimas semanas, así como contra infraestructura energética del mayor productor de petróleo de la OPEP.

En paralelo, los hutíes han emprendido ofensivas militares contra territorio bajo control del Gobierno yemení, especialmente en Marib -una provincia rica en petróleo- y la costa del mar Rojo.

Las interceptaciones de cargamentos de armas iraníes no son nuevas y se han intensificado recientemente, en un momento en el que los rebeldes yemeníes son uno de los pocos grupos activos aliados de Irán que todavía mantienen una fuerza considerable tras las repercusiones de la guerra en Gaza y la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica.

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Los hutíes han conseguido fabricar parte de su propio armamento, aunque aún dependen en gran medida de la importación de componentes. En los últimos años también se han incautado cargamentos cerca de Somalia con piezas para misiles balísticos y de crucero, además de ojivas.

El nuevo estallido de la violencia en el Yemen amenaza con reactivar un conflicto que ha permanecido en gran medida congelado desde 2022, cuando los hutíes y el Gobierno acordaron una tregua mediada por la ONU que, pese a que expiró poco después, se ha mantenido hasta el inicio de esta escalada de mediados de julio.