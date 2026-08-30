Honduras extradita a EE.UU. a acusado de secuestrar, abusar y asesinar a niña hace 26 años

Flores, capturado el pasado 11 de febrero en una zona montañosa del oeste de Honduras, fue entregado a agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, donde está acusado por el Tribunal Municipal de Filadelfia (Pensilvania) de "asesinato, secuestro, agresión y abuso sexual de una menor".

En 2007, el FBI incluyó a Flores en su lista de los 10 criminales más buscados, ofreciendo una recompensa de 250.000 dólares por información sobre su paradero.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 29 de julio de 2000 y, según el expediente, la víctima fue una menor de cinco años cuyo cuerpo fue hallado cinco días después envuelto en bolsas de plástico.

La entrega de Flores, cuya solicitud de extradición fue concedida el pasado 16 de marzo por la Corte Suprema de Justicia hondureña, es fruto de la cooperación entre la Fiscalía del país centroamericano y las agencias de investigación estadounidenses, que priorizaron el caso dada la "gravedad" de las acusaciones y tras permanecer prófugo de la justicia por más de 26 años.