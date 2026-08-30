Israel mata a dos palestinos en Gaza que dice son "terroristas de Hamás"

Según la Defensa Civil palestina, el ataque aéreo, ocurrido en la noche del sábado, mató a dos hombres identificados como Yáser Mahmud abu al Jer (22 años) y Mohamed Shafay Nasredín (21) cuando se encontraban en la calle Al Trans de Al Amal.

Los cuerpos fueron trasladados al hospital Náser de Jan Yunis y sus funerales se celebraron este domingo por la mañana.

Consultado por EFE, el Ejército israelí afirmó que el ataque alcanzó a "dos terroristas de Hamás", aunque la fuente castrense no confirmó la identidad de los dos palestinos muertos.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, desde la entrada en vigor del alto el fuego el 11 de octubre de 2025 han muerto en la Franja unos 1.313 palestinos y más de 4.361 han resultado heridos, mientras se han recuperado los cuerpos de 815 personas bajo los escombros.

Desde el inicio de la ofensiva militar israelí el 7 de octubre de 2023, el mismo ministerio contabiliza 73.449 palestinos muertos y 174.472 heridos.

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Naciones Unidas estima que en torno al 90% de la infraestructura civil de Gaza ha sido destruida, con un coste de reconstrucción calculado en unos 70.000 millones de dólares (60.417.000 euros).