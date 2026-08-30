La industria musical se consolida en Ecuador con la IV edición de 'Music Week'

El evento lo desarrolla la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (SAYCE), en alianza con la Escuela de Música de la Universidad de Las Américas (UDLA) y Warner Chappell Music, informaron este domingo a EFE los organizadores.

La cita, que se extenderá hasta el 4 de septiembre, contará con la presencia de delegados y ejecutivos de compañías líderes como Billboard, Warner Chappell Music, Sony Music Publishing, Universal Music Group, TikTok, YouTube, ONErpm, M3 Music, Discos Fuentes, Indie Week y Music From Canada, entre otros.

A través de charlas, paneles y masterclasses, los asistentes descubrirán las estrategias fundamentales para competir en el mercado global.

Además, esta edición inaugurará el primer Mercado Musical del Music Week, un espacio que durante tres días conectará a artistas y proyectos ecuatorianos con compradores internacionales de sellos, editoras y agencias a través de reuniones uno a uno, generando oportunidades de negocio, circulación y proyección internacional para la música ecuatoriana.

En paralelo, se desarrollará la III edición del 593 Song Lab, el campamento de composición de SAYCE que reúne a artistas, productores y autores en sesiones colaborativas.