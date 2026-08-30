La Policía suiza busca con todos los medios disponibles a autor de tiroteo en fiesta rave

El hecho ocurrió de madrugada en la localidad de Aarau (capital del cantón de Argovian en el norte de Suiza), cuando la fiesta rave estaba llegando a su fin (alrededor de las 02.30 hora local) y los asistentes se dieron cuenta de que lo que al principio tomaron como juegos artificiales de despedida, en realidad eran balas.

"Se informó de numerosos disparos y de una elevada cadencia de fuego", indicó el comandante Michel Leupold, en una conferencia de prensa, en la que se confirmó que la víctima fatal tenía de 22 años y residía en Suiza.

"Las investigaciones y las operaciones siguen a pleno rendimiento", aseguró el responsable, quien sostuvo que las tareas de búsqueda se han extendido "al ámbito nacional".

Sobre el riesgo para la población, señaló que en el caso de Aarau, la gente podrá reanudar este lunes su vida normal, puesto que se tiene la convicción de que los criminales ya no se encuentran en esta región, donde se considera que el riesgo no es más alto que en el resto de Suiza.

Enfatizo que es obvio que cuando hay una o un grupo que dispara con armas de fuego contra una multitud y que no han sido identificados ni detenidos existe cierto nivel de riesgo. "Tenemos que asumir que existe un riesgo residual mientras los responsables estén huidos", reconoció.

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Leupold dijo que se desconoce quien podría ser el o los autores.

En el lugar de los hechos se encontraron municiones de dos armas diferentes (de una pistola o metralleta, y de un fusil de asalto), lo que podría confirmar los testimonios de personas que se encontraban en la fiesta y que han asegurado haber visto a dos atacantes.

Sin embargo la Policía indicó que esto no está confirmado y que se han visto casos en los que un atacante utiliza dos armas.

Por otra parte, las investigaciones giran en torno a tres hipótesis de igual peso y que son las de un atentado terrorista, un ataque indiscriminado y un hecho delictivo, como un ajuste de cuentas.

"Estamos analizando intensamente estas tres líneas", declaró el jefe policial.