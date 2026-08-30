La prensa extranjera condena los ataques de colonos israelíes contra periodistas

"Este no es un incidente aislado, sino que forma parte de un patrón recurrente de violencia contra miembros de la prensa y civiles palestinos", afirma en un comunicado este domingo, en el que se muestra "profundamente alarmada por estos ataques".

Por ello, la asociación insta a las autoridades israelíes, concretamente al Ejército y la Policía, a "investigar estos ataques, exigir responsabilidades a los culpables y tomar medidas concretas de inmediato para garantizar la seguridad de los periodistas que informan desde Cisjordania".

La condena se produce después de que un equipo de la NBC News y una mujer palestina a la que estaban los periodistas entrevistando fueran apaleados este sábado por un grupo de colonos israelíes enmascarados en la localidad palestina de Jalud, cerca de Nablus, donde se han incrementado este tipo de agresiones y las campañas de acoso por parte de colonos judíos en las últimas semanas.

Tres de los reporteros tuvieron que ser atendidos por heridas por la Media Luna Roja, mientras que la mujer tuvo que ser hospitalizada, aunque fuera de peligro.

El ataque se produjo en medio de varios incidentes violentos en la zona el sábado, incluyendo uno en el que decenas de colonos israelíes enmascarados rociaron con gas pimienta a trabajadores palestinos y arrojaron piedras contra un edificio en la cercana Qusra, que ha estado sitiada por colonos desde hace semanas.

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Hasta el momento, los protagonistas de los ataques no han sido detenidos, una circunstancia habitual en las agresiones de colonos, que quedan habitualmente impunes.

El Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que el sábado noche emitió un comunicado condenando los "actos criminales de violencia cometidos en las aldeas de Qusra y Jalud" por "un puñado de alborotadores que violan la ley", así como el Ejército israelí, han sido acusados de hacer la vista gorda ante los ataques de los colonos contra palestinos y extranjeros en Cisjordania.