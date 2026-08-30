La producción industrial de Japón creció un 0,1 % el pasado julio

El aumento es inferior al registrado en junio, cuando el índice creció un 1,3 % intermensual, y según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) del país asiático, la actividad de las fábricas niponas continúa fluctuando "de forma indecisa".

En relación con julio de 2025, el índice subió un 4,1 %.

Las industrias que más influyeron en el aumento fueron las dedicadas a la producción de maquinaria, las de químicos orgánicos e inorgánicos y las de componentes y dispositivos electrónicos. Por el contrario, uno de los sectores que registró mayores descensos fue el de equipos de transporte.

Según los datos de un sondeo realizado por el ministerio con empresas nacionales, se prevé que la producción industrial aumente un 6,4 % en agosto, y que se reduzca un 4,2 % en septiembre.

La producción industrial mide el ritmo de las fábricas japonesas y se considera un indicador clave para anticipar la marcha de la economía del país asiático, altamente dependiente de sus exportaciones manufactureras.