La UA busca en una cumbre vías más eficaces para prevenir y resolver conflictos en África

En la apertura de la XXI Sesión Extraordinaria de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA, el presidente angoleño y anfitrión de la reunión, João Lourenço, subrayó "la necesidad de hacer más eficaces los instrumentos de que dispone África para prevenir conflictos, mediar en crisis y garantizar la aplicación de las decisiones que adoptamos colectivamente".

"Debemos movilizar los instrumentos políticos, diplomáticos, financieros e institucionales a nuestra disposición para prevenir los conflictos antes de que se conviertan en guerras y para poner fin, cuanto antes posible, a los conflictos ya existentes", aseveró Lourenço en el Palacio de Convenciones de Luanda, sede de la cumbre.

El mandatario señaló que "la paz no es sólo una condición para el desarrollo económico de nuestros países y la dignidad de nuestros pueblos", sino que es también "condición indispensable para la estabilidad de nuestros Estados".

También intervino en la inauguración el jefe de Estado de Burundi y presidente de turno de la UA, Évariste Ndayishimiye, quien destacó que África dispone de mecanismos de paz y seguridad, así como de instrumentos de mediación y diplomacia preventiva; pero el continente sigue "actuando con retraso".

"Con frecuencia detectamos los primeros indicios de una crisis, pero sólo intervenimos cuando la situación es prácticamente insostenible", lamentó Ndayishimiye, que puso como ejemplo "desastroso" de esa inacción la actual guerra de Sudán.

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"Es mejor prevenir un conflicto -enfatizó el líder burundés- que tener que gestionarlo tras una escalada de violencia. Por lo tanto, nuestra responsabilidad colectiva ahora es garantizar que la alerta temprana se traduzca en una respuesta rápida".

En la misma línea, el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, argumentó que los conflictos como el de Sudán, el este de la República Democrática del Congo (RDC) o Somalia; y las "crisis persistentes y las amenazas emergentes", como el terrorismo, "exigen una acción colectiva más enérgica".

"La prevención debe convertirse en nuestra prioridad. Necesitamos un sistema continental de alerta temprana reforzado, una implementación más eficaz de las decisiones de la UA", remarcó Youssouf.

Pese a que los organizadores habían anunciado la asistencia de diez jefes de Estado, sólo acudieron cinco (Angola, Burundi, Cabo Verde, Ghana, Namibia y República Saharaui) a la cumbre, de manera que el resto de líderes de la UA están representados por primeros ministros, vicepresidentes o ministros de Asuntos Exteriores.

Se espera que la reunión culmine este domingo con la adopción de una resolución conjunta.

La cumbre cuenta con la participación de sólo 49 de los 55 Estados miembros de la UA, ya que seis países están sancionados por cambios inconstitucionales de régimen.