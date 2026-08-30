Merz: Alemania responderá a ataque híbrido de Leipzig con el consenso de la UE y la OTAN

"Estamos a punto de concluir las investigaciones. Tenemos un amplio consenso en el Gobierno sobre cómo reaccionar y lo expresaremos con claridad en los próximos días. No tardará mucho más", dijo el canciller durante la tradicional "entrevista de verano" de la cadena pública alemana ARD.

Agregó que esta reacción está acordada con la Unión Europea y los socios de la OTAN y se ultimará en los próximos días.

"Será una reacción de Alemania, pero los socios de la Unión Europea y de la OTAN no se verán sorprendidos por ella", indicó.

El pasado martes, Merz declaró que Alemania se ha convertido cada vez más en objetivo de ataques híbridos y prometió que su Gobierno "impondrá un precio a los responsables" de los mismos, que "tendrán que pagar por ello", incluido el de Leipzig.

El Gobierno ha evitado mencionar la palabra Rusia y se ha limitado a hablar de un ataque híbrido y una "potencia extranjera", aunque círculos de seguridad alemanes dan por hecho que los servicios secretos rusos participaron en su planificación.

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Antes las dudas del moderador de que Alemania pueda reaccionar de forma adecuada si Rusia está detrás de este ataque híbrido, Merz se limitó a señalar: "Esperemos a ver qué significa 'reaccionar de forma adecuada'."

En la noche del 4 de agosto se halló un dron con carga explosiva en el aeropuerto de Leipzig. Según la investigación, su objetivo era un avión de carga ucraniano Antonov, utilizado para el transporte de material bélico.

El presunto atentado fracasó, al parecer, por un defecto en el detonador de la bomba.

Además se cree que un segundo dron pudo colisionar poco después con un avión de carga de DHL que se había visto obligado a abortar su aterrizaje en Leipzig debido al cierre del aeropuerto.

Las inspecciones al avión, que tras la colisión había sido desviado a Hannover, revelaron daños en el estabilizador de la aeronave que no podían haber sido causados por el impacto con un ave.

Asimismo, los investigadores encontraron el pasado día 14 otro vehículo aéreo no tripulado cerca del aeródromo, así como explosivos.