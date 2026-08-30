México investiga si cadáver hallado en Sinaloa es el de un empleado de Tránsito municipal

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó del hallazgo en el sector Infonavit Las Fuentes y señaló que “de manera preliminar” se presume que la víctima podría ser el subdirector de Tránsito de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa.

La dependencia precisó que corresponde a las autoridades competentes realizar las diligencias necesarias para confirmar oficialmente la identidad del fallecido.

Medios locales identificaron posteriormente a la víctima como Miguel Zazueta Páez, cuyo nombre figura en el directorio oficial del Ayuntamiento como subdirector de Tránsito Municipal.

Según la información, una llamada anónima alertó durante la madrugada sobre la presencia de una persona sin vida y, cuando agentes y paramédicos llegaron al lugar, confirmaron que el funcionario había muerto.

El cuerpo presentaba impactos de bala y junto a él fue localizado un mensaje, cuyo contenido no ha sido revelado. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles responsables ni el móvil del crimen.

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Zazueta Páez había asumido la Subdirección de Tránsito Municipal apenas el pasado 3 de agosto.

Tras el hallazgo, la SSP anunció un reforzamiento de la seguridad en Escuinapa con corporaciones de los tres niveles de Gobierno y señaló que mantiene recorridos preventivos y presencia operativa en distintos sectores.

El asesinato ocurre tres días después de que Escuinapa registrara enfrentamientos entre grupos armados en diferentes puntos de la cabecera municipal, lo que provocó el despliegue de fuerzas federales y estatales.

Como resultado de los operativos posteriores, las autoridades informaron de la detención de diez personas y el decomiso de armas, municiones y equipo táctico.

Además, Misael Aguilar Espericueta, síndico de Palmillas, comunidad perteneciente a Escuinapa, permanece desaparecido desde el 24 de agosto, cuando presuntamente fue interceptado por hombres armados mientras circulaba por la zona de Tecualilla, según medios locales.

Escuinapa y otros municipios del sur de Sinaloa han registrado en los últimos meses un aumento de la violencia vinculada a la confrontación entre ‘Los Chapitos’ y ‘La Mayiza’, facciones del Cártel de Sinaloa enfrentadas desde septiembre de 2024 tras la captura en Estados Unidos del histórico narcotraficante Ismael ‘el Mayo’ Zambada.

El Gobierno estatal había reforzado este mes la presencia del Ejército, la Marina y la Policía Estatal en Escuinapa y Mazatlán ante el deterioro de la seguridad en la zona.