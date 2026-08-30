Ministro Ben Gvir humilla a una presa palestina: "Se acabaron los campamentos de verano"

En el vídeo, difundido en el canal de Telegram de Ben Gvir, se le ve hablando con una presa palestina, que dice pertenecer a la organización islamista Yihad Islámica, mediante una traductora.

Preguntada por las condiciones de la prisión, la interna afirma que su situación es "muy mala" y se queja de que las mujeres no tienen intimidad.

"Entran en el edificio de día y de noche. Nuestra situación es muy mala, no se respetan nuestros derechos. No obtienes lo básico, como una ducha normal, no tenemos agua en las habitaciones, hay muchas enfermedades y no hay tratamiento... nos están torturando", dice la mujer, que explica que ella y sus compañeras llevan tres días sin ducharse ni cambiarse de ropa interior.

Ben Gvir, que suele publicar vídeos humillando a presos palestinos, le contesta que "se acabaron los campamentos de verano en las cárceles israelíes".

"Estoy yo al cargo y todos los que hicieron daño a mis hermanos no tendrán las condiciones de un hotel", afirma a continuación.

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Este mes, el ministro anunció en otro vídeo polémico la construcción de lo que denominó una "instalación de ahorcamiento" para los condenados a muerte en el centro de Israel, y en una entrevista llamó públicamente al asesinato de entre "30 y 40 personas" cada noche en Gaza.

Ben Gvir alardea con frecuencia de las pésimas condiciones que sufren los palestinos en prisión, donde solo desde el 7 de octubre de 2023 han muerto bajo custodia al menos 104 detenidos, según datos obtenidos por la ONG Médicos por los Derechos Humanos Israel, muchos de ellos aparentemente como resultado directo de la tortura, la negligencia médica y la privación de alimentos.