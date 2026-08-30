Olivier Faure participará en las primarias del PS para decidir el candidato al Elíseo

En un mensaje a los diputados de su grupo parlamentario difundido este domingo por varios medios, como Le Monde, Faure indicó que será esta noche durante una entrevista en el informativo de más audiencia, en el canal TF1, donde formalizará su decisión de participar a esa primaria que su partido prepara en particular junto a Plaza Pública, la plataforma del que por ahora es el favorito, Raphaël Glucksmann.

La pretensión de Faure, que tiene 58 años y está a las riendas del PS desde hace ocho, de competir para ser candidato al Elíseo no era ningún secreto para nadie y estos últimos días él mismo lo había dado a entender de forma más o menos explícita.

En cualquier caso, es la primera vez que da este paso, ya que en las presidenciales de 2022 dejó que quien representara al partido fuera la entonces alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que obtuvo un resultado históricamente malo, con sólo un 1,7 % de los votos.

Glucksmann es claramente el favorito para esas primarias de la izquierda, que deben desarrollarse durante dos fines de semana en octubre (los del 9 y el 10, y del 16 y 17).

Las encuestas le dan por ahora una intención de voto de entre el 10 y el 15 %, lo que en principio no le permitiría calificarse para la segunda vuelta de las presidenciales, pero quedan todavía más de siete meses para esa cita electoral.

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A las primarias de la izquierda también van a concurrir otros barones socialistas, como los diputados Jérôme Gedj, Emmanuel Maurel y Philippe Brun, así como la que ya fue candidata al Elíseo en 2007, la exministra Ségolène Royal.

Quien no tiene intención de participar en esas primarias es el expresidente socialista François Hollande, de 72 años, que sin embargo ha dejado traslucir claramente su ambición de poder ser de nuevo candidato al Elíseo en los comicios del 18 de abril y el 2 de mayo.

Hollande, que el próximo 3 de septiembre publica un libro que suena a lanzamiento de su campaña, en 2012 fue candidato gracias a unas primarias, pero ahora dice que no le gusta ese procedimiento porque a su parecer "suscita más divisiones que no propone la unión".

"Para esta elección, habrá que ir más allá de las formaciones políticas. Hay que buscar la unión, una unión con las electoras y los electores", ha señalado el antiguo jefe de Estado, que está convencido de que en este proceso electoral habrá "un momento de realidad" en diciembre y será entonces cuando se producirá "la clarificación" sobre las candidaturas.