Rusia aumentó en un mes en un 67 % el uso de apartos no tripulados Shaheds a reacción

"El mes pasado, Ucrania fue atacada con unos 1.500 shaheds de motor a reacción; este mes, ya son más de 2.500. Los shaheds a reacción son lanzados contra Ucrania prácticamente directamente desde la fábrica", denunció en su cuenta de Facebook.

La Fuerza Aérea ucraniana había informado este domingo que Rusia atacó territorio ucraniano anoche con dos misiles balísticos Iskander-M y 130 aparatos aéreos no tripulados Shahed -la mayoría de ellos a reacción-, Gerbera, S8000 Banderol -un híbrido entre misil y dron- y drones réplica Parodia.

La defensa antiaérea logró derribar o neutralizar 125 drones sobre el norte, sur, este y centro del país.

Se registraron impactos en trece ubicaciones, así como la caída de fragmentos de aparatos derribados en cuatro.

El presidente Zelenski subrayó en un reciente mensaje a la nación que la prioridad ahora es reforzar la defensa contra los shahed propulsados por motores a reacción, además de aumentar la frecuencia de los ataques ucranianos de largo alcance, y fijó para ello un objetivo de aumentar la producción de aparatos aéreos no tripulados para poder lanzar más de mil al día sobre territorio de Rusia, frente a los alrededor de 300 de media actuales.

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Agregó que los rusos han optado por una táctica de intensificación del terror y destacó que son precisamente los Shahed con motor a reacción los que están logrando atravesar la defensa, por lo que es necesario acelerar significativamente la producción de drones interceptores específicos contra este tipo de aparatos aéreos no tripulados.