Rusia expresa su solidaridad con el pueblo de Níger tras intentona golpista

"Moscú expresa su solidaridad con el pueblo de Niger en relación a los ataques contra instituciones estatales en Niamey, perpetrado el 29 de agosto por fuerzas antigubernamentales", señaló el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado publicado en su portal oficial.

Según la diplomacia rusa, "estos ataques fueron repelidos por el Ejército nacional con apoyo de los militares del Cuerpo Africano del Ministerio de Defensa de Rusia".

"La situación está bajo control de las autoridades legítimas encabezadas por el presidente", señaló Exteriores.

Añadió que Rusia "continuará apoyando a los amigos nigerianos en la lucha contra los extremistas, instigados por las antiguas metrópolis europeas, y desea a Níger y a toda la Confederación de Estados del Sahel al que este país pertenece el futuro fortalecimiento de su soberanía y su desarrollo pacífico".

El Gobierno militar de Níger afirmó este sábado que está "retomando progresivamente el control" tras el "golpe fallido".

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En un comunicado leído en la televisión pública, el Gobierno llamó a los ciudadanos a guardar la "calma" y denunció el intento de un grupo de soldados de secuestrar a militares de la base y desestabilizar la capital.

Níger está gobernado por una junta militar encabezada por el general Abdourahamane Tchiani, que tomó el poder tras el golpe de Estado de julio de 2023 y expulsó a las tropas francesas para dar la bienvenida a los mercenarios rusos.

El aeropuerto Diori Hamani y la Base Aérea 101 ya fueron objeto de un ataque en enero de 2026 que posteriormente fue reivindicado por el Estado Islámico y otro en junio cuya autoría fue atribuida a un grupo vinculado a Al Qaeda.