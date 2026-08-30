Titulares de Finanzas del G20 abordan en EE.UU. la situación económica global

Tambiénanalizarán los desequilibrios fiscales entre naciones o las criptomonedas y su regulación, en un entorno de creciente incertidumbre por las políticas arancelarias de la Casa Blanca o la propia deuda estadounidense.

"Los temas clave de nuestra presidencia del G20 han sido acelerar el crecimiento y abordar los desequilibrios globales", explicó un funcionario del Departamento del Tesoro estadounidense, el cual asegura que el Gobierno del presidente Donald Trump ha colocado en el centro de su agenda económica tanto la inversión corporativa como el rol proactivo del sector privado.

En ese sentido, defendió los efectos positivos para el crecimiento y la ¡nversión del paquete de grandes recortes fiscales impulsado por Trump y aprobado por el Congreso en el verano de 2025.

Esa iniciativa legislativa, unida al varapalo del Tribunal Supremo contra buena parte de los aranceles activados por el republicano desde su retorno al poder, han contribuido a acrecentar el déficit y a acelerar el crecimiento de la deuda del Gobierno Federal, que recientemente superó por primera vez los 40 billones de dólares.

A su vez, los intereses ligados a los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años han tocado máximos en 19 y 25 años, respectivamente.

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Precisamente la deuda soberana será "otro tema central" durante el encuentro en Asheville, según explicó el Departamento del Tesoro en un comunicado en el que asegura que Washington abogará "por una mayor transparencia y una reestructuración más rápida cuando los países atraviesen dificultades".

"Estados Unidos busca mayor transparencia en el endeudamiento público y mayor previsibilidad en la reestructuración de la deuda", añade el texto.

En un momento en el que el Gobierno Trump ha implementado algunos nuevos aranceles y recrudecido enormemente su guerra comercial con Canadá, el Departamento que dirige Scott Bessent también argumenta que se ha centrado en corregir los desequilibrios comerciales globales para beneficiar a los trabajadores estadounidenses y crear igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses.

"Bajo nuestro liderazgo, el G20 trabaja para abordar los desequilibrios globales, que reflejan prácticas desleales que se han permitido persistir durante demasiado tiempo y que amenazan la prosperidad mundial", aseguró a su vez el portavoz del Tesoro, que también afirmó que el Gobierno Trump trabaja para evitar que se impulse el "exceso de producción y capacidad" a los mercados globales, en lo que supone una clara referencia al modelo exportador de Pekín a menos de un mesa de la visita a Washington del presidente chino, Xi Jinping.

Durante el encuentro, la presidencia estadounidense asegura que entre las principales discusiones se cuenta también la necesidad de modernizar la regulación y la supervisión financiera, así como "la reducción de la fricción regulatoria y de mercado, y el fomento de la innovación financiera digital".

Washington considera a los activos digitales, como las criptomonedas, como un elemento clave de ese debate, que asegura que se centrará en establecer marcos legales y regulatorios más claros y también en reforzar la lucha contra las actividades ilícitas vinculadas a los mismos.