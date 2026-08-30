Trump amplía deportaciones a terceros países enviando a cubanos o afganos a África

El material muestra que en los últimos 10 días Washington envió en tres vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a más de 100 inmigrantes a ocho países africanos; Burundi, Camerún, la República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Liberia, Ruanda y Sierra Leona.

Entre las personas en ese vuelo había ciudadanos de algunos países africanos, pero los documentos muestran que ninguno de los deportados fue enviado a un país del que era originario.

CBS News explica que entre estos deportados había personas con antecedentes penales además de infracciones migratorias, aunque muchos de los deportados carecían de antecedentes penales, más allá de encontrarse en situación irregular en Estados Unidos.

Más de 30 países de todo el mundo han alcanzado acuerdos para recibir inmigrantes de terceros países deportados por Estados Unidos, incluyendo Panamá, Costa Rica, El Salvador, Ecuador o Paraguay.

Desde su retorno a la Casa Blanca en enero del año pasado, Trump ha buscado este tipo de acuerdos de cara a acelerar el número de deportaciones, una de sus promesas electorales.