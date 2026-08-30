Un tiroteo en una fiesta rave deja un muerto y al menos cinco heridos en Suiza

La persona fallecida es una mujer de 22 años que murió en el lugar, mientras que los heridos son cuatro hombres y una mujer entre los 24 y 27 años, que se encuentran hospitalizados con heridas entre ligeras y graves.

El responsable -o responsables, ya que no se sabe si fue una o más personas- huyó del hipódromo donde se celebraba la fiesta de música electrónica.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio dispositivo de búsqueda, que incluye un helicóptero del Ejército, y pidieron a la población evitar la zona del hipódromo mientras no se captura al responsable.

Asimismo, se informó que la Policia alemana está colaborando en este esfuerzo, ya que Aarau está a menos de 40 kilómetros por carretera de la frontera con Alemania, hacia donde el autor de los tiros podría haberse dirigido.

Asimismo, se ha pedido a cualquier persona que disponga de grabaciones de vídeo o fotos del momento del suceso que las envíe a la cuenta de la Policía cantonal en redes sociales.

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La Policía ha indicado que se desconocen los posibles motivos y las circunstancias exactas de los hechos.