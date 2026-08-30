Unicef alerta sobre alta tasa de cesáreas en República Dominicana

La proporción alcanza el 89 % en los centros privados, frente al 52,8 % en los establecimientos públicos, de acuerdo con los resultados de la ENHOGAR-MICS 2025, realizada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) con apoyo técnico y financiero de Unicef.

La tasa dominicana supera en unos 25 puntos porcentuales el promedio de América Latina y el Caribe, que se situó en el 42,8 % entre 2010 y 2018, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En ese mismo período, la tasa mundial fue del 21,1 %.

En un comunicado, Unicef señaló que una cesárea puede ser necesaria para salvar la vida de una mujer o un recién nacido cuando existe una indicación médica, pero recordó que se trata de una cirugía mayor que puede conllevar riesgos como infecciones, hemorragias, complicaciones relacionadas con la anestesia y una recuperación más prolongada.

También puede aumentar determinados riesgos en embarazos posteriores y asociarse con dificultades respiratorias en los recién nacidos, especialmente cuando la intervención se realiza antes de que el embarazo llegue a término.

La OMS no establece una tasa ideal de cesáreas aplicable a todos los países, sino que recomienda que estas intervenciones se practiquen cuando sean necesarias y que los sistemas sanitarios garanticen una atención segura y de calidad.

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“República Dominicana ha demostrado que es posible ampliar el acceso a la atención prenatal. Ahora, el reto es asegurar que cada embarazo y cada parto reciban una atención de calidad, respetuosa de los derechos de las mujeres y basada en la mejor evidencia científica”, afirmó Anyoli Sanabria, representante adjunta de UNICEF en el país.

Los datos de la encuesta también muestran avances en la atención prenatal. El 97,6 % de las mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los dos años anteriores recibió atención prenatal por personal calificado.

Además, el 97,5 % recibió pruebas de sangre, el 96,9 % controles de presión arterial y el 96,6 % pruebas de orina.

Persisten, sin embargo, diferencias en la atención posterior al parto. El 84,7 % de las mujeres del quintil de menores ingresos recibió un chequeo posnatal durante los dos días posteriores al parto, frente al 97 % de las mujeres del quintil de mayores ingresos.

Unicef recomendó utilizar herramientas como la Clasificación de Robson para analizar las causas de la elevada tasa de cesáreas e identificar los grupos de mujeres en los que se concentra el mayor número de intervenciones.

La organización también planteó revisar los protocolos y las prácticas clínicas, aplicar guías basadas en evidencia y mejorar la información proporcionada a las mujeres para que puedan tomar decisiones informadas sobre su embarazo y parto.EF