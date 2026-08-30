Unos 300 médicos del sistema público paraguayo renunciarán por bajos salarios, dice gremio

"Médicos especialistas y subespecialistas presentan mañana (lunes) una renuncia masiva, que va a dejar la totalidad de cirugía pediátrica sin médicos (...), son aproximadamente 300", indicó la secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), Rossana González.

González explicó que las renuncias se presentarán ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y que los médicos que dejarán sus cargos pertenecen a varios centros asistenciales, entre ellos el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, de la ciudad de San Lorenzo, cercana a la capital, Asunción.

"Esto no es contra nuestros pacientes, pero el Gobierno tiene que entender que nosotros llegamos a un punto límite de insostenibilidad, donde prácticamente el salario que están pagando hoy no cubre ni el transporte para ir a trabajar", agregó.

Cerca de 11.000 médicos del sistema público paraguayo cumplieron entre el lunes y el viernes de la semana pasada una huelga para exigir aumentos salariales, la dotación de insumos y medicamentos para los centros hospitalarios, nombramientos para cerca de 9.000 profesionales con contratos temporales y otros beneficios laborales.

Las manifestaciones convocadas por el Sinamed incluyeron marchas y plantones en todo el país, con especial énfasis en Asunción, donde, afirmó González este domingo, unos 5.000 médicos salieron a las calles.

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El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, aseguró el último martes que al Gobierno le resulta "imposible" financiar el reajuste del 76 % exigido por médicos del sector público y planteó como alternativa una mejora de los salarios de acuerdo a la formación de los profesionales, a través de la implementación de una "carrera sanitaria".

González también dijo hoy que los médicos evaluarán esta semana nuevas medidas de presión durante una asamblea a la que la Sinamed convocará para el venidero domingo.

"Lo que pedimos es que el Gobierno reaccione y dé un planteamiento", apuntó.