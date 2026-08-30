Zelenski: "Rusia debe sentir que la guerra está volviendo al lugar de donde vino"

"Nuestras respuestas de largo alcance funcionan a diferentes distancias y en distintos ámbitos, pero siempre de forma justa y de manera que priven a Rusia de los recursos para librar su cruel guerra", aseguró Zelenski en un mensaje en X.

Precisó que durante la pasada noche, las Fuerzas de Defensa de Ucrania golpearon instalaciones utilizadas para el almacenamiento, la preparación y el lanzamiento de drones de ataque en las regiones rusas de Oriol y Rostov y también lanzaron ataques contra un aeródromo militar en Yeisk y en el mar Negro.

"Nuestros combatientes también infligieron sanciones de largo alcance a una refinería de petróleo en la región de Leningrado que genera millones de dólares cada mes para el presupuesto bélico de Rusia", añadió.

También se confirmaron operaciones efectivas de largo alcance a lo largo de esta semana, incluidas instalaciones en Bashkortostán y en la región de Arkjángelsk.

"Y es importante que nuestro impacto de largo alcance se vea complementado por nuevas medidas sancionadoras de nuestros socios contra la infraestructura militar rusa", subrayó.

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Argumentó que la gran mayoría de las armas que el agresor utiliza para aterrorizar a las ciudades y comunidades ucranianas "simplemente no pueden funcionar sin miles y miles de componentes, químicos y herramientas mecánicas extranjeros".

Recordó que Ucrania proporciona constantemente a sus socios información detallada sobre los esquemas de Rusia para eludir las sanciones, al tiempo que agradeció a todos los que ayudan a ponerles fin.

El Estado Mayor ucraniano confirmó, por su parte, que las Fuerzas de Defensa ucranianas atacaron anoche la refinería de petróleo de Kirishi (Kirishinefteorgsintez, KINEF), en la región rusa de Leningrado, la segunda más grande de Rusia por capacidad y la mayor en el noroeste del país, con una capacidad de aproximadamente 20 millones de toneladas de petróleo crudo al año.

El Estado Mayor confirmó además el ataque a la instalación para el almacenamiento la preparación y lanzamiento de drones en Mílerovo, en la región de Rostov, y al aeródromo de Yeisk, en el distrito de Kransodar.