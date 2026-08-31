Air Europa e Iberia retoman mañana y el jueves sus vuelos a Caracas tras los terremotos

Air Europa ha anunciado este lunes en un comunicado que conectará de nuevo con la capital sudamericana los martes, jueves, viernes, sábados y domingos, una vez garantizada la completa disponibilidad del Aeropuerto Internacional Simón Bolivar, en Maiquetía, cuyas instalaciones se vieron afectadas por el suceso.

Con ello, la compañía da por finalizada la operativa especial activada a lo largo de los últimos dos meses, para la que se utilizó el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia como alternativa al Simón Bolívar mientras finalizaban las obras de reacondicionamiento en este último.

Air Europa ha destacado que fue la aerolínea que adaptó su operativa desde España con mayor rapidez para comenzar a volar a Valencia y mantener así la conectividad con el país.

Por su parte, Iberia volverá a Caracas el próximo 3 de septiembre, pero con menos frecuencias semanales, en concreto tres: los lunes, jueves y domingos, frente a las 4-5 frecuencias que operaba antes del cierre del aeropuerto venezolano.

Fuentes de Iberia han confirmado que, al igual que Air Europa, recupera la ruta original y deja de utilizar el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia como alternativa al Simón Bolívar.

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En el caso de Plus Ultra, la aerolínea informa en su página web de que sus operaciones a Venezuela, a través del aeropuerto Arturo Michelena de la ciudad de Valencia (VE), se mantendrán hasta el próximo 27 de septiembre, a excepción de los martes, a partir del 8 de septiembre, que será la única frecuencia que operará, por el momento, en el aeropuerto de Caracas.

El pasado 25 de agosto, el aeropuertos de Maiquetía anunció que retomaba operaciones de vuelos comerciales el 1 de septiembre en terminales temporales.

Este aeropuerto, ubicado en la devastada región de La Guaira, la más afectada por los terremotos, retomó el 5 de agosto sus operaciones de aviación de carga como un primer paso hacia una reapertura paulatina tras el cierre por los sismos.

En un comunicado, el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) aseguró que la reanudación de operaciones es posible gracias a un proceso desarrollado bajo "altos estándares de calidad y últimas tecnologías".

El mismo día de los terremotos, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el cierre del aeropuerto y luego varias aerolíneas movieron sus operaciones a la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo (norte), a 172 kilómetros de distancia de Caracas en vehículo.

Otras trasladaron las operaciones a Barcelona, capital del estado Anzoátegui (este), a 313 kilómetros de distancia de Caracas por carretera.