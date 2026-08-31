Alto vuelo de la ultraderecha causa preocupación en el empresariado alemán

El gerente de la Cámara de Industria y Comercio (IHK) de Halle -la segunda ciudad de Sajonia-Anhalt-, Thomas Brockmeier, teme las consecuencias negativas de las posturas del partido ultraderechista ante la migración.

“Si se implementa lo que está escrito y lo que representantes destacados de ese partido dicen, implica que la inmigración se restringiría notoriamente”, dijo Brockmeier en una reunión con la Asociación de la Prensa Extranjera (VAP) en Magdeburgo.

“En Sajonia-Anhalt tenemos problemas demográficos que en general tenemos en Alemania. La población disminuye y se hace más vieja. Lo hemos podido compensar hasta cierto punto porque hemos logrado que gente venga del extranjero”, agregó.

Aunque en el programa de AfD hay puntos que, al menos a primera vista, podrían ser beneficiosos para las empresas -como la intención de reducir los precios de la energía o el deseo de reducir la burocracia-, Brockmeier considera que los factores negativos tienen más peso.

“Lo puedo expresar con una imagen. Imagínense ustedes un sólo oso polar parado en un pequeño témpano de hielo en medio del océano y alguien que con una mano le lanza un pescado y en la otra tiene un lanzallamas con el que dispara contra el hielo”, explicó.

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Aunque al comienzo de la reunión Brockmeier advirtió que su cargo lo obligaba a ser neutral políticamente, a medida que avanzaba la misma se fue haciendo cada vez más clara su preocupación frente a lo que significa AfD y los problemas que puede generar en el plano económico y que ya está generando por los temores que suscitan las encuestas.

Según Brockmeier, en los últimos diez años, Sajonia-Anhalt ha logrado avanzar más que otros estados federados en muchos ámbitos.

“En ese desarrollo positivo tuvo un papel gente que vino a trabajar del extranjero, lo mismo que las inversiones extranjeras. Si no queremos que esos éxitos se pierdan, tenemos que asegurar que la actitud abierta que ha llevado a una internacionalización de los trabajadores y del capital que le ha hecho bien a la economía se mantenga”, explicó.

“Si algo enseña la historia económica, es que el que se aísla, pierde”, agregó

Con respecto a las consecuencias que tienen los temores que suscitan las encuestas, Brockmeier contó una conversación que tuvo con un hotelero.

“Es alguien que tiene un hotel con cien empleados de diversas nacionalidades. Cuando hay un partido que habla de ´remigración´ (un eufemismo utilizado por AfD para referirse a deportaciones masivas) y tiene un 40 por ciento en las encuestas, naturalmente esos empleados se inquietan”, dijo.

Del lado de los clientes, según Brockmeier, ese hotelero ya siente efectos negativos en forma de cancelaciones de reservas o de gente que ha ido regularmente cada año y ahora llama para decir que no irá y alude a la situación política.

Brockmeier dice que para la economía sería ideal un Gobierno estable. “Lo más importante es obtener un resultado que permita una formación de Gobierno que no sea muy complicada. La estabilidad es importante para las decisiones empresariales”, aseguró.

Sin embargo, si se miran las encuestas, todo apunta a que -si se logra evitar una mayoría absoluta de AfD- la formación de Gobierno en Sajonia-Anhalt será complicada.

La Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller Friedrich Merz y el primer ministro de Sajonia-Anhalt, Sven Schulze, tendrá que buscar una alianza con el Partido Socialdemócrata (SPD) y con Los Verdes y, además, algún tipo de cooperación con La Izquierda.

La CDU descarta coaliciones tanto con AfD como con La Izquierda, posturas que ha anclado en una resolución de un congreso del partido y que expresa además en un letrero que aparece en el edificio de su sede en Magdeburgo. “El centro, no los extremos”, dice el letrero.

El último Politbarometer de la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF) le da a AfD un 40 %, a la CDU un 23 %, a La Izquierda un 13 %, al SPD un 9 % y a Los Verdes un 6 %.