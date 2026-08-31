Archivan la causa penal contra un mpresario ruso reclamado por Justicia española

"El caso penal contra Iliá Traber ha sido archivado por causales de exención", dijo uno de los abogados del empresario a la agencia Interfax.

Según la prensa rusa, Traber, sospechoso de implicación en un asesinato, tendrá derecho a rehabilitación y a una indemnización por los daños sufridos durante su detención ilegal.

Traber, de 75 años, fue detenido el 17 de junio en San Petersburgo, donde ingresó en prisión preventiva.

El ruso ha sido vinculado por la prensa con el actual presidente ruso, Vladímir Putin, cuando éste trabajaba en el Ayuntamiento de la antigua capital imperial.

El año pasado la Fiscalía Anticorrupción de España solicitó cinco años de prisión para Traber por pertenecer a una asociación criminal que actuó en España desde 1996, además de una multa de 4.690.000 de euros y requisar bienes valorados en 2.345.049 euros.

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Según la Justicia española, las autoridades rusas colaboraron con información acerca de Traber.