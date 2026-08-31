Armenia y la India acuerdan reforzar sus lazos en una reunión de sus líderes en Kirguistán

"Nikol Pashinián y Narendra Modi destacaron que la amistad entre Armenia e India siempre ha sido sólida y expresaron su voluntad de continuar los esfuerzos para profundizarla aún más", señala un comunicado difundido por la oficina del primer ministro armenio.

Según la nota, ambos líderes "abordaron cuestiones relacionadas con el desarrollo de la cooperación en los ámbitos de la economía, la tecnología, la sanidad y la industria farmacéutica, la educación, las infraestructuras, la inversión y el turismo".

Pashinián reiteró la invitación al primer ministro indio para que visite Armenia cuando lo considere oportuno y expresó su disposición a viajar también al país asiático.

Las partes también intercambiaron puntos de vista sobre otros temas de importancia regional, incluida la implementación del proyecto conocido como la Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP), un nuevo corredor terrestre que pasará por el sur de Armenia e impulsará el comercio entre Asia y Europa.

La reunión entre Pashinián y Modi se produce pocos días después de una visita a Ereván del ministro de Defensa de la India, Rajesh Kumar Singh, para estrechar la cooperación militar entre ambos países.

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Según la prensa, Nueva Delhi podría suministrar al país caucásico misiles tácticos indios Pralay.

En los últimos años, la India se ha convertido en uno de los principales socios militares de Armenia, país que otrora recibía casi el 100 % de su armamento desde Rusia.

El distanciamiento entre Ereván y Moscú comenzó después de la segunda guerra de Nagorno Karabaj, que ganó Azerbaiyán, y las denuncias de Armenia sobre incursiones enemigas en su territorio en los años posteriores sin que recibiera ayuda de su entonces principal aliado.