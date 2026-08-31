Autoridades mexicanas decomisan 800.000 litros de hidrocarburo tras un cateo en Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes -en un comunicado- que la operación fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Marina y del propio Ministerio Público, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

El cateo derivó en trabajos de investigación que, según las autoridades, permitieron identificar presuntas actividades ilícitas relacionadas con el almacenamiento y manejo de hidrocarburos en un inmueble utilizado por una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de combustibles alternos.

Durante la diligencia fueron incautados tres tractocamiones con sus respectivos tanques de almacenamiento abastecidos con producto líquido, así como equipos de cómputo y documentación considerada de interés para la investigación.

La FGR detalló que uno de los vehículos, de color verde, tenía acoplado un tanque con capacidad aproximada de 20.000 litros, mientras que un tractocamión blanco llevaba uno de unos 39.500 litros y otro vehículo, también blanco, estaba unido a un depósito de alrededor de 20.000 litros.

Las autoridades recogieron además muestras de líquidos de apariencia oscura y ámbar, que serán sometidas a análisis periciales para establecer su composición, naturaleza y procedencia.

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Entre los indicios asegurados también figuran computadoras portátiles, equipos de procesamiento y diversa documentación, que serán incorporados a las diligencias ministeriales para continuar con la investigación.

El Gabinete de Seguridad estimó en 16,85 millones de pesos (unos 991.000 dólares) el valor de lo asegurado y sostuvo que el operativo afectó la capacidad relacionada con el robo, almacenamiento y distribución ilícita de hidrocarburos.

El aseguramiento se enmarca en la estrategia federal contra el mercado ilícito de combustibles, que contempla investigaciones sobre extracción, almacenamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos fuera de los cauces legales.

El inmueble quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades, mientras agentes del Ministerio Público Federal y peritos de la FGR realizaron el procesamiento y aseguramiento de los indicios localizados.

La Fiscalía no informó sobre personas detenidas durante el cateo ni identificó a la empresa que utilizaba el predio.

Las instituciones federales señalaron que las investigaciones continuarán para determinar responsabilidades y el origen del combustible decomisado, dentro de las acciones contra los delitos en materia de hidrocarburos y su comercialización ilegal.