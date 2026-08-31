Aymée Nuviola escribe un nuevo capítulo de la música cubana en Ronnie Scott’s

La ganadora del GRAMMY® y múltiples Latin GRAMMY®, Aymée Nuviola, anuncia el lanzamiento de Aymée Nuviola Feat. Kemuel Roig Live at Ronnie Scott's Jazz Club, disponible desde el 28 de agosto de 2026. El álbum documenta uno de los momentos más significativos de su trayectoria artística y captura la conexión musical entre Nuviola y el virtuoso pianista cubano Kemuel Roig.

Grabado durante sus presentaciones en julio de 2025 en el histórico Ronnie Scott's Jazz Club de Londres, el proyecto fue registrado en uno de los escenarios más emblemáticos del jazz mundial. Fundado en 1959 en el Soho londinense, el club ha recibido a leyendas como Miles Davis, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Chet Baker, Prince, Amy Winehouse y Jimi Hendrix.

Según la investigación disponible hasta la fecha, no se ha identificado una vocalista cubana que haya publicado previamente, como artista principal, un álbum completo de audio en vivo grabado en Ronnie Scott's Jazz Club. Existen importantes antecedentes vinculados a artistas cubanos, como Mayra Caridad Valdés con Irakere y la cantante Yusa, pero en formatos o acreditaciones diferentes.

Bajo este contexto, Aymée Nuviola se convierte en la primera vocalista cubana en lanzar como artista principal un álbum de audio en vivo grabado en este prestigioso club. Asimismo, ante la ausencia de registros equivalentes localizados hasta ahora, existe la posibilidad de que represente también un hecho relevante para las vocalistas femeninas de habla hispana. No obstante, esta consideración debe asumirse como un posible hito basado en la información actualmente disponible y no como una certificación definitiva, ya que la institución no ha emitido una confirmación oficial al respecto.

"Grabar este álbum en Ronnie Scott's representa un momento muy especial en mi carrera. Compartir este escenario con Kemuel Roig y mi banda, conectar con un público tan diverso fue una experiencia que quise preservar en un hito musical que reflejara la energía de esas noches", expresó Aymée Nuviola

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Lo que resulta indiscutible es que este lanzamiento incorpora a Aymée Nuviola a una distinguida tradición de grabaciones vocales asociadas a Ronnie Scott's, compartiendo un legado artístico que incluye nombres como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Carmen McRae y Nina Simone.

Las notas de portada fueron escritas por Ted Panken, reconocido periodista especializado en jazz y colaborador de publicaciones como DownBeat, JazzTimes y JAZZIZ.

El álbum reúne nueve interpretaciones grabadas en directo, donde la improvisación, la libertad creativa y la excelencia interpretativa se convierten en protagonistas. Más que un registro en vivo, el proyecto constituye un testimonio de la presencia de la música afrolatina en uno de los escenarios más respetados del mundo.

El álbum está disponible en Spotify: https://ffm.link/1vqxrqv

Descripción contacto: Tumbao Media PR

https://static.comunicae.com/photos/notas/1274365/Ronnie_Scotts_Cover_3000x3000_1_1_1.jpg

Pie de foto: Aymée Nuviola Feat. Kemuel Roig Live at Ronnie Scott's Jazz Club

Autor: Worldwide Entertainment & Music, LLC.

https://youtu.be/kdp_BmgAPSs?si=S8capPXqDtWRVhzn

https://youtu.be/msMzzCKL6MU?si=31bwm4t6ONSpPy6E

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