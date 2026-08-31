Bruselas designa a ChatGPT, Reddit y Roblox como plataformas sujetas a fuertes requisitos

Estas tres plataformas representan servicios digitales que superan los 45 millones de usuarios mensuales en la UE y se unen a la lista de entidades -alrededor de una treintena- que están designadas como de muy gran tamaño.

Tras la notificación de esas designaciones, ChatGPT, Reddit y Roblox tienen cuatro meses, hasta finales de noviembre, para cumplir con las obligaciones adicionales que establece la Ley de Servicios Digitales, según explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Estos requisitos incluyen evaluar y mitigar los riesgos sistémicos derivados de sus servicios y sistemas algorítmicos en relación con la difusión de contenidos ilícitos, los efectos negativos para los menores, el bienestar físico y mental de los usuarios, los derechos fundamentales, los procesos electorales y la seguridad pública.

Además, Bruselas adquirirá competencias de investigación para evaluar las funcionalidades de estos servicios y de cualquier sistema conexo cuando sea necesario.

En particular, el Ejecutivo comunitario será competente para supervisar el cumplimiento de la legislación en cooperación con la irlandesa "Coimisiún na Meán" en el caso de ChatGPT y Reddit, y con la Autoridad de Consumidores y Mercados (ACM) para Roblox, entidades que actúan como Coordinadores de Servicios Digitales de Irlanda y los Países Bajos, respectivamente, donde están establecidos los servicios designados.

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La Comisión ha designado 28 plataformas en línea y motores de búsqueda de muy gran tamaño en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA según las siglas en inglés).

La supervisión y la aplicación de la normativa son compartidas entre la Comisión y los coordinadores de servicios digitales, responsables de hacer cumplir y supervisar dicha ley en los Estados miembros.