China confirma envío de 50 toneladas de ayuda y equipos de rescate a Nepal tras la riada

"El primer lote de 50 toneladas de suministros de socorro ya ha llegado a Katmandú", afirmó en rueda de prensa el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun, quien agregó que Pekín proporcionó ayuda financiera de emergencia, aunque no precisó su cuantía.

China también compartió con Nepal imágenes de las zonas afectadas, datos satelitales e hidrológicos e información de alerta temprana sobre la represa natural formada aguas arriba tras el desastre, apuntó Guo.

Los dos grupos de expertos chinos en rescate en túneles se desplazaron a las áreas afectadas para apoyar las operaciones de búsqueda, centradas en parte en los complejos hidroeléctricos, donde las autoridades nepalíes contabilizan 933 trabajadores atrapados o sin localizar.

"Las autoridades nepalíes han informado de que cerca de 100 ciudadanos chinos están desaparecidos en la zona del desastre", señaló Guo, sin aclarar si se encuentran entre los trabajadores atrapados o sin localizar en las instalaciones hidroeléctricas.

El portavoz aseguró asimismo que, hasta el mediodía del domingo, todos los ciudadanos chinos con los que se había logrado establecer contacto en las zonas afectadas de Nepal habían sido evacuados y se encontraban a salvo.

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Las autoridades nepalíes elevaron este lunes a 903 el número de muertos y a 4.247 el de desaparecidos, mientras que la suma de los últimos balances separados de Nepal y China deja 919 fallecidos y 4.793 personas sin localizar a ambos lados de la frontera.