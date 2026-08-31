Confirman la condena por fraude con fondos de UE a colaboradora del primer ministro checo

Nagyova, de la formación populista ANO que preside Babis, fue condenada el pasado mayo a una pena de prisión condicional de tres años, y a una sanción económica de 21.000 euros, una sentencia que recurrió y que ha sido hoy ratificada.

Nagyova aún puede apelar ante el Tribunal Supremo, informa Radio Praga.

La condenada fue asesora de Babis en una operación realizada con fondos de la UE en 2007, cuando una de las empresas del consorcio agroindustrial Agrofert, propiedad del millonario checo, fue segregada del grupo para poder acceder a dos millones de euros de ayudas para pymes, para luego volver a integrarse en Agrofert.

Tras la entrada de Babis en política, en 2013, comenzaron las pesquisas sobre ese supuesto esquema de corrupción, que acabaron en la imputación del magnate, cuya inmunidad parlamentaria tuvo de ser levantada para que tuvieran lugar las investigaciones.

En este litigio judicial que dura una década, y que Babis considera un "proceso político", el Parlamento ha levantado la inmunidad a Babis varias veces.

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Tras las comicios del pasado octubre, que permitieron a Babis formar gobierno de coalición con ultranacionalistas y euroescépticos, no se ha vuelto a entregar a Babis a la justicia, que tendrá que esperar a que acabe la legislatura y, con ello, la inmunidad del magnate.