Consejo de Cooperación del Golfo pide a Irán que cese "actos hostiles" tras ataque a EAU

El secretario general del CCG, Jasem al Budaiwi, condenó la acción en un comunicado y advirtió de que "esta agresión constituye una peligrosa escalada, una flagrante violación de la soberanía, la seguridad y la estabilidad de EAU", mientras que trasladó un mensaje de solidaridad con Emiratos.

Además, Al Budaiwi "enfatizó la necesidad de que Irán cese de inmediato estos ataques y actos hostiles, y lo responsabilizó plenamente de sus repercusiones, que socavan la seguridad y la estabilidad de la región".

El Ministerio de Exteriores emiratí, por su parte, recordó que sus sistemas aéreos interceptaron un dron sobre sus aguas territoriales lanzado por Irán, una acción que calificó de "inaceptable" al representar una amenaza directa para la seguridad del país y de sus residentes.

"Emiratos Árabes Unidos recalca que no tolerará ninguna amenaza a su seguridad y soberanía bajo ninguna circunstancia, y que se reserva el pleno y legítimo derecho de responder a estos ataques", dijo Exteriores en un comunicado, en el que también pidió a Teherán que cese los ataques contra los aliados árabes de Washington.

Las autoridades de Irán afirmaron haber lanzado en la madrugada de este lunes un ataque contra una base estadounidense en EAU en respuesta al bombardeo de Washington sobre la isla iraní de Larak, realizado horas antes, aunque Abu Dabi negó que las instalaciones militares en su territorio fueran atacadas.

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Jordania, otro país árabe aliado de Estados Unidos, también aseguró que sus sistemas interceptaron este lunes ocho misiles lanzados por la Guardia Revolucionaria iraní.

Los intercambios de golpes se han reanudado tras semanas de relativa calma entre Estados Unidos e Irán, enfrascados en un conflicto iniciado el 28 de febrero que ha arrastrado a las principales potencias petroleras de Oriente Medio y está azotando duramente a la economía mundial por el bloqueo del estrecho de Ormuz.