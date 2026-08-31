Corea del Sur enviará a Nepal un equipo de asistencia tras la riada

El equipo estará integrado por personal del Ministerio de Exteriores, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur (Koica), bomberos y otros organismos, según un comunicado de la Cancillería surcoreana.

El contingente partirá esta noche a bordo de un avión militar y permanecerá unos diez días en Nepal, donde colaborará con las autoridades locales en las labores de búsqueda y rescate, incluidos los esfuerzos para localizar a nueve ciudadanos surcoreanos que continúan desaparecidos.

Los nueve, seis trabajadores de la energética Doosan Enerbility y tres de la eléctrica estatal Korea South-East Power, se encontraban trabajando en el distrito septentrional de Rasuwa cuando se produjo la riada, según la agencia local de noticias Yonhap.

Seúl ya había enviado previamente a Nepal un equipo gubernamental de respuesta rápida y anunció además un millón de dólares en ayuda humanitaria a través de organismos internacionales.

Las inundaciones ocurridas el pasado miércoles han dejado al menos 939 muertos y 3.925 desaparecidos en Nepal, según el último balance de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres.