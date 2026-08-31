Dictan orden de captura para autor del tiroteo en fiesta de música electrónica en Suiza

La Oficina Federal de la Policía también confirmó el envío de personal especializado a la ciudad de Aarau (cantón de Argovia, al norte del país), donde ocurrió el trágico suceso, para coordinar el intercambio de información entre las autoridades, puesto que las investigaciones siguen en manos de la Policía cantonal.

El o los responsables de este drama habían escapado antes de la llegada de la Policía al lugar de los hechos, ocurridos en medio de la madrugada.

Sin embargo, aún se desconocen la identidad del o de los autores -la Policía no ha podido determinar aún cuántos fueron- y los motivos del ataque, que se efectuó con al menos dos tipos de armas, ya que se encontraron en la escena casquillos de distinto calibre.

Unos corresponden a pistolas o metralletas, y otros a un fusil de asalto.

Sin embargo, para la Policía esto no permite determinar cuántos autores hubo, ya que no puede excluir que una sola persona haya utilizado dos armas.

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Esta es una de las pocas evidencias concretas que han recogido hasta ahora los investigadores, que trabajan en torno a tres hipótesis de igual peso sobre el motivo del tiroteo: un atentado terrorista, un ataque indiscriminado y un hecho delictivo, como un ajuste de cuentas, aunque esta última ha perdido peso.

Ello debido a que la Policía de Argovia no ha encontrado ninguna relación entre los que sufrieron el ataque por lo que asume que se trata de víctimas aleatorias.

La Policía alemana participa desde ayer activamente en la búsqueda de los autores por la cercanía de Aarau a la frontera (menos de 40 kilómetros por carretera).