El cine infantil y juvenil cobrará mayor protagonismo en la Berlinale y en su gala oficial

"Con motivo del 50º aniversario de Generation, celebramos este legado y, al mismo tiempo, lo hacemos aún más visible en toda la Berlinale. La entrega de los Osos de Cristal en el Berlinale Palast lleva a nuestros jóvenes jurados y a los cineastas galardonados por ellos al escenario más importante del festival", anunció este lunes la directora del festival, Tricia Tuttle, en un comunicado.

Para Sebastian Markt, director de la sección, "desde su creación en 1978 Generation ha defendido la convicción de que los jóvenes espectadores se merecen un cine ambicioso".

Los niños y adolescentes no son simplemente el público del mañana, agregó Markt, sino que "son el público de hoy y abordan las películas con su propia curiosidad, inteligencia y perspectiva".

"Con nuevos elementos en este programa ya consolidado, perseguimos un objetivo tanto cultural como práctico: muchos de nosotros nos enamoramos ya del cine cuando aún éramos jóvenes. Queremos que Generation transmita este entusiasmo que dura toda la vida y, al mismo tiempo, ayudar a que películas excepcionales lleguen en todo el mundo a un público más amplio", subrayó Tuttle.

El núcleo de Generation seguirá siendo la lucha por los Osos de Cristal, a los que concurren entre doce y catorce largometrajes internacionales, y los propios jóvenes espectadores -un jurado infantil para Generations Kplus y uno juvenil para Generation 14plus- seguirán siendo los que decidan sobre los premios.

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La gran novedad es que los Osos de Cristal se entregarán el 19 de febrero de 2027 por primera vez en la gala oficial de premios en el Berlinale Palast, y ya no, como hasta ahora, durante una ceremonia propia.

Además, Generation Premieres, una nueva sección dentro del programa de cine infantil y juvenil, de carácter no competitivo, presentará entre cuatro y seis películas con gran atractivo para el público en general, que se proyectarán en las principales salas del festival.

El objetivo es acercar el cine y la experiencia del festival a un público nuevo y más amplio y captar nuevos espectadores de todas las edades, indica el comunicado.