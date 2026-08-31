El desempleo en Colombia cae al 8,1 % en julio

"En julio de 2026, la Tasa de Desocupación nacional fue de 8,1 %, por debajo del mismo periodo de 2025, cuando fue del 8,8 %", precisó el DANE.

La tasa de ocupación, entre tanto, fue del 59,5 %, es decir que 24,5 millones de ciudadanos en Colombia tenían trabajo. De ellos, el 54,5 % estaban en la informalidad.

A nivel nacional, la población ocupada tuvo un incremento significativo de 578.000 personas en el total nacional, con una variación del 2,4 % respecto al mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con el DANE, la Tasa de Desocupación para las mujeres se ubicó en 10,1 %, mientras que la de los hombres fue de 6,7%. "La brecha de género se redujo a 3,4 puntos porcentuales, cifra inferior a la observada un año atrás, cuando alcanzó 4,0 puntos porcentuales", añadió la entidad.

Entre los jóvenes de 15 a 28 años, la Tasa de Desocupación fue más alta, del 14,1% en el trimestre móvil mayo-julio de 2026, cuando en el mismo período del año previo se ubicó en el 15 %.

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En las trece ciudades principales y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo fue del 8,5 %, por encima del 8,4 % registrado en el mismo periodo de 2025, según precisan los datos del DANE.