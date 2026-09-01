El líder 2 de Mayo contra Luqueño, duelo con altura en la Terraza

El estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero albergará este martes el partido entre 2 de Mayo y Luqueño, marcado para las 18:30, por la octava fecha del campeonato Clausura 2026.

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El Gallo norteño es el único invicto, con una marca de cinco victorias y dos empates. Al jugar en su Corral, en la Terraza del país, por la elevación de unos 700 metros sobre el nivel del mar, cuenta con el favoritismo para quedarse con los puntos en disputa.

Tres triunfos y cuatro derrotas, la marca de los auriazules que si bien vienen de vencer por 2-1 en Rubio Ñu, siguen complicados en el promedio, por lo que necesitan sumar para asegurar su continuidad en el círculo privilegiado y a partir de allí, apuntar a objetivos superiores.

El “2” practica un fútbol dinámico y de local, el volumen de juego ofensivo es mayor, con el apoyo de la afición. Luqueño es más intermitente. Depende de la efectividad de sus golpes y la firmeza defensiva, ya que le cuesta conservar un nivel equilibrado. Sus altibajos son muy pronunciados.

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En el torneo Apertura, el Chanchón se impuso de remontada por 2-1 en el Corral con el doblete del argentino Iván Maggi, luego de la conversión local de Elías Alfonso.

En la rueda de las revanchas, el “2” ganó en Itauguá por 2-0, con los tantos de Matías Cáceres y Miguel Barreto, actualmente en Luqueño, pero que no puede ser alistado por cláusula de contrato.