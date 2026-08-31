El ébola en RD del Congo roza los 3.000 muertos tras romper la barrera de 6.000 contagios

Según el último informe publicado por el Ministerio de Comunicación y Medios, con datos recabados hasta el 29 de agosto, un total de 6.041 personas se han contagiado y otras 2.911 fallecieron a causa de la enfermedad, que acumula una tasa de letalidad del 48,2 %.

De momento, 1.366 pacientes se han recuperado, pero 619 enfermos están todavía hospitalizados o en aislamiento.

La respuesta contra la transmisión del virus continúa en 60 zonas sanitarias de seis provincias en la RDC.

La provincia oriental de Ituri -epicentro del brote- encabezó los contagios en las últimas 24 horas con 61 personas contagiadas; seguida por Kivu del Norte (este), con 28; y Haut-Uélé (noreste), con siete.

“Los equipos de respuesta continúan sus intervenciones en las seis provincias afectadas, con una concentración reforzada de las acciones en Ituri, Kivu del Norte y Haut-Uélé”, aseguraron las autoridades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, continúan afectadas las provincias de Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte) y Kivu del Sur (este), aunque esta última solo tiene una zona sanitaria activa y no ha reportado nuevos casos confirmados en 90 días.

Por su parte, el Ministerio de Salud congoleño afirmó en su informe de situación que, “pese a la transmisión sostenida, no se vieron afectadas nuevas zonas sanitarias”.

“Se observó un progreso significativo en la atención al paciente, con 39 pacientes recuperados en comparación con nueve el día anterior, mientras que las muertes en el hospital disminuyeron de 14 a ocho”, añadió.

Sin embargo, las muertes comunitarias siguen creciendo y el viernes pasado pasaron de 24 a 41 los fallecidos en sus aldeas.

La cepa Bundibugyo, causante del actual brote, carece de tratamientos específicos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos de fase 1 en humanos que hasta la fecha se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.

La RDC inició la semana pasada oficialmente una campaña de vacunación contra el ébola mediante la vacuna Ervebo, diseñada originalmente para la variante Zaire del virus, pero que dio indicios positivos contra la cepa Bundibugyo.

Este brote —declarado el pasado 15 de mayo y considerado ya el segundo más mortífero y contagioso de la historia a nivel global— superó al ocurrido en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, aunque todavía está lejos del más grave registrado hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

El ébola también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el pasado miércoles el fin de la epidemia, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.