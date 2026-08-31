El Kremlin resta importancia a un posible no reconocimiento europeo de elecciones rusas

"En realidad, las reconozcan o no los europeos, es el menor de nuestros problemas. Tenemos nuestro sistema político (...) La campaña electoral transcurre a toda marcha", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a medios locales.

A su vez, Peskov no descartó "diferentes provocaciones" durante los comicios, en los que el partido del Kremlin, Rusia Unida, aspira a renovar su mayoría constitucional.

"Las hubo, las hay y las habrá. En ese ámbito, estamos curtidos en mil batallas. Por ello, considero que las autoridades competentes tomarán las medidas necesarias", señaló.

Los países europeos ya no consideraron plenamente democráticas las elecciones presidenciales de 2024 en las que el líder ruso, Vladímir Putin, fue reelegido con un histórico 87 % de los votos.

Con todo, aunque algunos opositores lo habían demandado, los países occidentales no llegaron a no reconocer a Putin como legítimo presidente, como sí ocurrió en Bielorrusia con Alexandr Lukashenko en 2020.

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La Justicia rusa ha excluido de los comicios parlamentarios por listas de partidos a Yábloko, el único que se opone a la guerra en Ucrania, tras lo que tribunales locales han revocado el registro a decenas de candidatos de dicha formación de las elecciones regionales.

Los observadores de la Oficina de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para las instituciones democráticas y los derechos humanos (ODIHR) no evaluarán las elecciones legislativas de septiembre en Rusia por los "dobles estándares" de la institución, según informó la pasada semana el Ministerio de Exteriores ruso.

Debido al hartazgo con la guerra, el bloqueo de internet y el déficit de combustible, entre otros motivos, las encuestas muestran desde hace meses un desplome de la popularidad de Putin, que encabeza por primera vez desde 2007 la campaña de Rusia Unida.