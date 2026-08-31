El Parlamento de Kazajistán aprueba al primer vicepresidente del país desde 1996

La candidatura de Karin, que fue presentada por el presidente, Kasim-Yomart Tokáyev, fue respaldada por 141 de los 145 diputados de Kurultái.

Antes de presentar la candidatura del vicepresidente -cargo que dejó de existir en 1996 y que se restauró gracias a la nueva Constitución-, Tokáyev celebró reuniones con los jefes de los partidos que ingresaron en el Parlamento tras los comicios legislativos de hace una semana.

Según la Constitución, el vicepresidente puede asumir las funciones del jefe de Estado en caso de renuncia anticipada del presidente o de su incapacidad permanente para desempeñar sus funciones por motivos de salud, destitución del cargo o fallecimiento.

Karin, de 50 años, se formó como maestro de historia y geografía antes de doctorarse en una facultad de politología y filosofía.

El nuevo vicepresidente dirigió una agencia de investigaciones políticas, fue asesor del primer ministro y trabajó en la Administración presidencial kazaja, entre otras ocupaciones.

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El 23 de agosto Kazajistán eligió su nuevo Parlamento unicameral, integrado por 145 diputados, de los que el nuevo partido gubernamental logró 110 escaños.

Al Kurultái accedieron representantes de cinco partidos: el gubernamental Adilet (Justicia) se hizo de la mayoría con el 71,17 % de los votos; seguido de Aúl, con 10 escaños; Respublica, con 9; mientras el Partido Democrático de Kazajistán ‘Ak Zhol’ y el Partido Socialdemócrata Nacional contarán con 8 asientos cada uno.