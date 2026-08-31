El primer ministro de Nepal evalúa la respuesta a la riada con la cúpula militar

La reunión entre el mandatario y la jefatura del principal cuerpo desplegado en la emergencia se centró en coordinar las operaciones aéreas y terrestres de rescate, evacuar a las personas atrapadas en zonas incomunicadas y acelerar la apertura de corredores de suministro en Rasuwa y Nuwakot.

Según informó el diario local Kantipur, el mandatario, que asumió el cargo en marzo tras las elecciones que siguieron a las protestas de la generación Z, se reunirá también este lunes con los máximos responsables de la Policía Armada de Nepal y la Policía.

La coordinación entre organismos sucede mientras familiares de personas atrapadas y de trabajadores de las centrales piden una mayor preparación y más medios técnicos en las labores de salvamento.

El partido Congreso Nepalí exigió el domingo la movilización inmediata de personal cualificado y tecnología especializada para rescatar a los trabajadores atrapados en túneles hidroeléctricos, y afirmó que los retrasos ponen en grave riesgo sus vidas.

Por su parte, el partido opositor UML tildó de "extremadamente errónea" la política oficial de gestión e identificación de cadáveres mediante pruebas de ADN.

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"Las familias se quejan de que el Gobierno no tiene expertos en túneles y piden ayuda a países como China e India", declaró a EFE el domingo un familiar del ingeniero Ajay Prasad Singh, desaparecido en Rasuwa tras ser sorprendido por la riada cuando su equipo intentaba evacuar el campamento de la central en autobús.

Especialistas de la India, China y Corea del Sur trabajan junto a las autoridades nepalíes en estas operaciones, después de que el país solicitara asistencia internacional específica para intervenir en los túneles afectados.

Nepal añadió este lunes 115 fallecidos en su último recuento y más de 1.700 nuevos desaparecidos, lo que eleva el balance de la tragedia a ambos lados de la frontera a 919 muertos y 4.793 personas de las que aún no se tiene información.